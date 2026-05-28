Фонд капремонта обязали восстановить аварийный балкон

Спор вышел между регоператором и администрацией города Орла.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по спору между администрацией города Орла и Некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»).

Как следует из материалов дела, в августе 2022 года в одной из квартир дома № 8 по переулку Артельному в Орле произошел пожар. В результате термического воздействия была повреждена балконная плита. В ней появились трещины шириной раскрытия от 2 до10 миллиметров, произошло снижение прочности и нарушение сцепления арматуры с бетоном. Согласно акту осмотра от 6 марта 2023 года, составленному управляющей компанией, состояние балконной плиты было признано аварийным.

Комиссия рекомендовала проведение противоаварийных мероприятий, поскольку конструкция создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, как жильцов дома, так и случайных прохожих. Также было установлено, что в 2022-2023 годах управляющая компания неоднократно обращалась в администрацию города с просьбой принять меры, но безрезультатно. В августе 2024 года арбитражный суд Орловской области признал незаконным бездействие администрации, выразившееся в непринятии мер по ликвидации аварийной ситуации. Во исполнение этого решения администрация 20 марта 2025 года издала постановление о проведении капитального ремонта балконной плиты. Однако региональный фонд капремонта отказался его исполнять, ссылаясь на то, что собственники помещений в доме формируют фонд капремонта на специальном счете, а у регионального оператора нет полномочий проводить ремонт в таких домах.

Суд установил, что обстоятельства аварийного состояния балконной плиты и необходимости ее срочного ремонта уже были подтверждены вступившим в законную силу решением по указанному предыдущему делу, поэтому они не требуют нового доказывания. При этом суд применил часть 6.1 статьи 189 Жилищного кодекса РФ. Эта норма предусматривает особый порядок проведения капитального ремонта в целях восстановления технического состояния дома после аварии или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Решение о таком ремонте принимается без проведения общего собрания собственников органом местного самоуправления. Ремонт проводится без включения дома в краткосрочный план региональной программы капремонта. А финансирование осуществляется за счет средств регионального оператора, определенных для обеспечения финансовой устойчивости его деятельности. Причем применение этой нормы не зависит от способа формирования фонда капремонта, то есть не важно, копятся ли деньги на счете регионального оператора или на специальном счете.

Суд отметил, что данная норма Жилищного кодекса направлена на обеспечение оперативного реагирования в экстренных ситуациях, когда задержка с ремонтом может привести к угрозе безопасности жильцов. В такой ситуации региональный оператор обязан участвовать в организации и финансировании работ, даже если конкретный порядок действий не прописан в региональном законодательстве. В результате суд обязал НО «Региональный фонд капитального ремонта» обеспечить проведение капитального ремонта балконной плиты в объеме, необходимом для ликвидации последствий пожара, привлечь для этого подрядную организацию и заключить от своего имени соответствующий договор.

Регоператор подавал встречный иск об обязании администрации города профинансировать ремонт, но в его удовлетворении было отказано. Отметим также, что решение арбитража обращено к немедленному исполнению. Это исключительная мера, примененная судом из-за высокой значимости спора для жителей дома и недопустимости нарушения их жилищных прав, а также из-за реальной угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Но само решение все еще может быть обжаловано.

ИА “Орелград”