В Орле расскажут, как сделать ребенка центром вселенной

В «Бунинке» открылись две выставки ко Дню защиты детей.

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина подготовила для посетителей сразу две тематические выставки. Они уже открылись и будут работать до 8-9 июня. Обе выставки призваны привлечь внимание взрослых к вопросам воспитания, защиты прав и безопасности подрастающего поколения. Первая из них называется «Сделать ребенка центром вселенной», она заработала в зале периодики и продлится по 9 июня.

В «Бунинке» подчеркивают, что уже само название этой выставки напоминает главный принцип ответственного отношения к детству. А заключается он в том, что каждый ребенок должен быть в центре внимания семьи и общества. На выставке представлены периодические издания: «Государство и право», «Вопросы истории», «Социс», «Родина» и другие. Они затрагивают широкий спектр «детских» проблем.

Особое внимание на выставке уделено законодательным инициативам. В «Бунинке» напомнили, что в России все еще продолжается «Десятилетие детства», объявленное указом президента от 29 мая 2017 года. Его приоритеты: комфортная и безопасная среда для жизни детей, защита прав каждого ребенка, а также равные возможности для развития и самореализации.

Вторая выставка под названием «Разноцветный мир детства» проработает по 8 июня в отделе абонемента образовательных услуг. Здесь экспонируются книги, которые помогут сделать летний отдых интересным и познавательным. На выставке представлены издания о счастливом детстве, летних приключениях, смешных ситуациях в школе, о дружбе и взаимопомощи. Это вечная классика детской литературы, на которой выросло несколько поколений, и современные добрые истории. Вход свободный, приглашаются все желающие, подчеркнули в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”