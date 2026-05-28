В «БАРС-Орёл» пожелали вступить уже около 40 человек

Набор в мобилизационный резерв продолжается.

Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в социальных сетях.

Напомним, речь идёт о добровольцах, которые займутся защитой стратегических гражданских объектов — только в границах нашей области. О создании резерва стало известно около двух недель назад. Как пояснил губернатор, региону требуется дополнительная защита от атак вражеских БПЛА.

Заключая такой контракт, гражданин обязывается принимать участие в периодических сборах, но при этом может и дальше трудиться по прежней специальности. Сохранение рабочего места и заработной платы на время проведения сборов защищены законом. Также подписавшему контракт полагается продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение и ежемесячная выплата (до 6792 — если сборы не проводились, до 56599 рублей — если он поучаствовал в них).

По словам Клычкова, на данный момент участвовать в «БАРСе» захотели уже около 40 человек. Основные требования: категория годности к военной службе А, Б или В, образование от девяти классов школы или выше, возраст до 52 лет (для солдат, сержантов и прапорщиков), до 57 лет (для офицеров) или до 62 лет (для старших офицеров). Также потребуется пройти профессиональный и психологический отбор.

Контактные телефоны — 8-910-300-03-26 и 8-910-747-08-28.

ИА «Орелград»