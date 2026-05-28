Льготникам упростили посещение музеев Орловской области

В порядок посещения добавили QR-коды и цифровой ID.

Департамент культуры Орловской области издал приказ, который упрощает получение льготных и бесплатных билетов в государственные учреждения культуры региона. Льготникам больше не нужно носить с собой бумажные справки. Подтвердить право на посещение теперь можно с помощью QR-кода из приложения «Госуслуги» или цифрового ID. Отметим, что изменения внесены в приказ, изданный совсем недавно, 2 февраля 2026 года, которым и был утвержден порядок предоставления льгот.

Пункт 9 действующего порядка изложен в новой редакции. Теперь граждане, имеющие право на бесплатное или льготное посещение учреждений культуры, могут предъявить при покупке билета документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении) либо цифровой ID, сформированный с использованием программы «Цифровая платформа MAX».

Также нужно предъявить документ, подтверждающий право на льготу на бумажном или электронном носителе (удостоверение или пластиковая карта) либо двухмерный штриховой QR-код, сформированный в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении. Цифровой ID и QR-код позволят кассиру учреждения культуры оперативно проверить, действительно ли заявитель и члены его семьи относятся к льготной категории. Раньше такая возможность не предусматривалась

Напомним, действующий порядок, утвержденный еще в феврале 2026 года, закрепляет право на бесплатное посещение музеев, выставок и других платных мероприятий для следующих категорий граждан: граждане в возрасте до 18 лет – бесплатное посещение музеев один раз в месяц; обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам – не реже одного раза в месяц; Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы – внеочередное бесплатное посещение музеев, галерей, выставочных залов; многодетные семьи – бесплатное посещение музеев и выставок на территории Орловской области без ограничения количества посещений.

Кроме того, право на постоянное, бессрочное бесплатное посещение любых платных мероприятий учреждений культуры получили участники СВО, включая демобилизованных при наличии статуса ветерана боевых действий, а также члены их семей, в том числе в случае гибели участника СВО. Учреждения культуры утвердили собственные положения о льготном посещении, где прописали перечень мероприятий, размер скидок – от 10 до 50 процентов, и условия группового посещения. Такая информация должна быть размещена на их официальных сайтах, стендах и в соцсетях.

Льготы не распространяются на коммерческие мероприятия сторонних организаторов, проводящиеся на площадках учреждений культуры. В таких случаях право на льготы определяется самим организатором. Кстати, подведомственные учреждения культуры обязаны ежемесячно отчитываться перед департаментом о количестве льготников по каждой категории. Эти данные учитываются при формировании государственного задания на следующий год.

ИА “Орелград”