На улицу Ленина вернули розы

Администрация Орла сообщает, что высадили более 680 кустов.

В областном центре продолжаются работы по озеленению. На улице Ленина сотрудники «Спецавтобазы» высадили чайно-гибридные розы. Они пришли на смену тюльпанам, которые отцвели в начале лета.

В мэрии отметили, что каждый цветник — результат ежедневного труда работников тепличного хозяйства. К жителям и гостям Орла обратились с просьбой беречь растения, не рвать цветы и не портить композиции.

Отметим, розы украшали главную пешеходную улицу Орла до реконструкции. Это были очень эффектные клумбы.

