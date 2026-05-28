На улицу Ленина вернули розы

28.5.2026 | 8:35 ЖКХ, Новости

Администрация Орла сообщает, что высадили более 680 кустов.

Фото: администрация Орла

В областном центре продолжаются работы по озеленению. На улице Ленина сотрудники «Спецавтобазы» высадили чайно-гибридные розы. Они пришли на смену тюльпанам, которые отцвели в начале лета.

В мэрии отметили, что каждый цветник — результат ежедневного труда работников тепличного хозяйства. К жителям и гостям Орла обратились с просьбой беречь растения, не рвать цветы и не портить композиции.

Отметим, розы украшали главную пешеходную улицу Орла до реконструкции. Это были очень эффектные клумбы.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU