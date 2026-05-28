На Орловщине наградили победителей конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

28.5.2026 | 14:06

Речь идёт о детях, одержавших победу на региональном этапе всероссийского мероприятия.

Фото: 57.мвд.рф

Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Так как 2026 объявлен Годом единства народов России, участникам предложили создать работы, связанные не только с полицией, но и с темой многообразия национальных культур и традиций нашей страны.

Жюри выбрало три лучшие работы, которые уже направлены на федеральный этап конкурса. Их авторами стали Таисия Солгалова (из Орла), Илья Абрашин (из Болхова) и Александр Самойлов (из Колпны).

Призёрам и активным участникам конкурса вручили дипломы и подарки.

ИА «Орелград»


Орелград. 2026 год

