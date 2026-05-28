На Орловщине одобрили проведение Тургеневского праздника

28.5.2026 | 13:49 Культура, Новости, Общество

Об этом сообщил первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

«Принято окончательное решение о проведении Тургеневского литературного праздника», – написал он в соцсетях.

Напомним, Вдовин также является главой попечительского совета по возрождению сквера «Дворянское гнездо». Здесь (на верхней площадке) и пройдёт праздник. Мероприятие состоится 11 июня.

Всё начнётся в 18 часов. Организаторы обещают орловцам театрализованное представление, которое подготовят в институте культуры. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах.

ИА «Орелград»


