Орловчанку лишат автомобиля из-за кредита

Женщина не сумела вовремя погасить свои обязательства.

Залегощенский районный суд рассмотрел иск микрокредитной компании к местной жительнице. Истец просил о взыскании задолженности по договору потребительского займа и обращении взыскания на заложенное имущество. Как было установлено судом, в 2025 году между микрофинансовой организацией и ответчицей был заключен договор потребительского кредита. Женщина получила заем в размере 200 тысяч рублей, который она должна была погасить до 2026 года. Исполнение обязательств было обеспечено залогом автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе суда, кредитор свои обязательства перед заемщицей выполнил в полном объеме, то есть деньги ей выдал. Однако ответчица заем не погашала. На момент рассмотрения спора в суде ее задолженность по договору займа превысила 245 тысяч рублей. Истец требовал взыскать с нее не только просроченную задолженность, но и судебные расходы по оплате государственной пошлины. А также обратить взыскание на заложенное транспортное средство.

В судебном заседании ответчица исковые требования признала в полном объеме. Соответственно, и суд пришел к выводу об удовлетворении иска. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, отметила пресс-служба Залегощенского районного суда. Ранее Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу сообщило, что в первом квартале 20206 года количество жалоб орловцев на микрофинансовые организации выросло на 5 процентов по сравнению с первым кварталом 2025 года.

«На деятельность МФО орловцы пожаловались 40 раз. Причем больше половины этих обращений связаны с предоставлением займов. Например, люди зачастую недовольны тем, что МФО отказывают им в кредитных каникулах», – сообщил регулятор.

