Орловских школьников оставили без надлежащего «военного» воспитания

Суд обязал школы Глазуновского района закупить оборудование для кабинетов ОБЗР.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда, в последние дни было рассмотрено сразу несколько однотипных исков прокурора к местным образовательным учреждениям. В основу исков легли результаты прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних.

Так, в ходе проверки в средних и основных общеобразовательных школах Глазуновского района были выявлены нарушения закона. В частности, прокурорские работники обратили внимание на недостаточный, по их мнению, уровень материально-технического обеспечения кабинета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Из исков следовало, что на момент проверки в школах отсутствовали учебно-наглядные пособия, то есть плакаты или электронные издания, общевойсковой защитный комплект и респираторы.

Кроме того, отсутствовали индивидуальные средства медицинской защиты, а именно, как было перечислено в исках: бинты марлевые, пакеты перевязочные ППИ, жгут кровоостанавливающий эластичный и пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11. По мнению прокуратуры, отсутствие надлежащего уровня материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях не позволяет проводить подготовку учащихся по основам военной службы и обеспечивать получение ими начальных знаний в области обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Соответственно, сложившаяся ситуация нарушает права школьников на образование.

С этим мнением суд согласился. Кстати, представители школ, которые выступали ответчиками по указанным делам, исковые требования признали в полном объеме. Иски прокуратуры были удовлетворены. Суд отвел школам три месяца с момента вступления его решения в законную силу на то, чтобы обеспечить кабинеты ОБЗР необходимым учебным оборудованием и наглядными пособиями. Но решения в законную силу пока не вступили, отметила пресс-служба Глазуновского районного суда.

