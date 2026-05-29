Будем ли мы работать шесть дней в неделю?

В условиях дефицита кадров заговорили об увеличении нагрузки.

По данным Банка России, уровень безработицы в стране находится на исторических минимумах. Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что, несмотря на долгосрочный дефицит кадров в России, вводить шестидневку на законодательном уровне нецелесообразно. По его словам, решать проблему нехватки трудовых ресурсов нужно не принуждением, а мотивацией: достойной зарплатой, гибкими графиками, цифровизацией, роботизацией и ИИ.

«Стратегия работы с трудовыми ресурсами — одна из самых сложных для экономики. Должны быть элементы управляемой миграции и вовлечения трудовых ресурсов. Я не верю в то, что Россия на законодательном уровне может ввести шестидневную рабочую неделю для всех», — заявил Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов во время интервью ТАСС перед ПМЭФ-2026.

По итогам первого квартала 2026 года уровень официально зарегистрированной безработицы в Орловской области составляет всего 0,4 процента. На конец марта в органах службы занятости населения состояли на учете 1,5 тысячи орловцев, не занятых трудовой деятельностью. Из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице.

