Орловцы начали «упрощать налоги» задним числом

29.5.2026 | 10:00 Новости, Экономика

Уже 13 орловских предпринимателей сменили налоговый режим благодаря новому закону.

Фото: ИА “Орелград”

Более полутора десятков налогоплательщиков Орловской области воспользовались новым правом и перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН) с 1 января 2026 года, подав уведомления уже после начала года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. По данным ведомства, по состоянию на 1 мая 2026 года в налоговую службу поступило 15 соответствующих уведомлений. Из них 13 касаются непосредственно перехода на УСН, а еще два уведомления касались изменения объекта налогообложения в рамках этого же спецрежима.

В ведомстве пояснили, что подобное стало возможным благодаря законодательным новеллам. Так, новые правила вступили в силу в связи с принятием Федерального закона от 25 апреля 2026 года № 104-ФЗ. Право перейти на УСН «задним числом», с 1 января 2026 года, получили индивидуальные предприниматели, которые работали на патентной системе налогообложения (ПСН) в 2025 году, но чей доход по итогам прошлого года превысил 20 миллионов рублей.

Также закон позволяет изменить объект налогообложения на УСН тем индивидуальным предпринимателям, которые уже совмещали патент с «упрощенкой» в декабре 2025 года или перешли на нее с 1 января 2026 года, но чей годовой доход также превысил установленный лимит. Главным условием перехода было успеть уведомить налоговый орган не позднее 1 июня 2026 года.

Ранее пресс-служба УФНС сообщала, что УСН остается одним из наиболее популярных налоговых режимов в регионе. На сегодняшний  день УСН в Орловской области применяют более 20,6 тысячи предпринимателей и компаний, почти на 600 больше, чем была на аналогичную дату в прошлом году. А самым массовым спецрежимом является налог на профессиональный доход (НПД). Его применяют почти 54,5 тысячи орловцев, или на 10,1 тысячи больше, чем годом ранее.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU