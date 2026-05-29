На Орловщине оштрафовали владельца убойного пункта

Там выявили многочисленные нарушения.

Проверку проводил Россельхознадзор. Об этом рассказали в управлении ведомства по Орловской и Курской областям.

Пункт находится в Ливенском районе в посёлке Набережный. Его владельцем является ИП Карлов Н. М.

Проверка показала, что в пункте отсутствовал стерилизатор, необходимый для дезинфекции инструментов. Также на производстве не смонтировали техническое устройство экстренной остановки линии убоя (оно применяется при подозрениях на особо опасные заболевания животных).

Кроме того, были отобраны образцы свиного мяса. Лабораторные исследования показали, что продукция не соответствует показателям по микробиологии. В свинине обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также слишком большое количество «мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов».

В итоге ИП привлекли к административной ответственности. Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также ему выданы предписание об устранении нарушений.

