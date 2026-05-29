Дефицит областного бюджета вдвое превысил план

Одновременно увеличился государственный долг Орловской области.

Контрольно-счетная палата Орловской области подготовила заключение на отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2026 года. Аудиторы подчеркнули, что отчет сформирован в соответствии с бюджетным законодательством. Показатели кассового исполнения соответствуют данным органов Федерального казначейства. Вместе с тем Контрольно-счетная палата отмечает риски неисполнения плановых показателей по ряду доходных источников и низкий уровень кассового расхода по отдельным разделам и государственным программам.

Основные параметры исполнения бюджета за первый квартал 2026 года таковы. Доходы составили 12,263 миллиарда рублей, или 20,4 процента от годового плана. В этом году Орловская область заработала на 813,3 миллиона рублей, или на 7,1 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года. Расходы областного бюджета составили 14,115 миллиарда рублей, или 23,1 процента от годового плана.

Отметим, что расходы выросли на 1,626 миллиарда рублей, или на 13 процентов по сравнению с первым кварталом 2025 года. Таким образом, дефицит областного бюджета за первые три месяца текущего года составил 1,852 миллиарда рублей. Хотя годовым планом дефицит предусмотрен в размере 990,4 миллиона рублей. Обратила областная КСП внимание и на еще один важный финансовый индикатор.

По состоянию на 1 апреля 2026 года государственный долг Орловской области составил 19,409 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 800,1 миллиона рублей, или на 4,3 процента. Долг вырос за счет привлечения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, который составил 800 миллионов рублей. Отрадным фактом является то, что у региона по-прежнему нет задолженности по рыночным заимствованиям, и все 100 процентов долговых обязательств приходятся на бюджетные кредиты.

ИА “Орелград”