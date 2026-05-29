В Орловской области начался прием заявок на гранты «Агротуризм»

В конкурсном отборе могут участвовать проекты развития сельского туризма.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о начале приема заявочной документации для участия в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма на предоставление грантов «Агротуризм» в 2027 году и плановом периоде 2028-2029 годов. Конкурс проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Развитие сельского туризма».

А он, в свою очередь, входит в структуру государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Желающим придется поторопиться. Прием заявок начнется 1 июня 2026 года в 09:00 и продлится до 3 июня 2026 года до 18:00. Заявки принимаются всего три дня, поэтому потенциальным участникам необходимо подготовить документы заранее. Заявочную документацию необходимо направить на электронный адрес с пометкой «Агротуризм отбор 2027/2028-2029» или принести лично в департамент сельского хозяйства Орловской области.

Участниками отбора могут быть представители малого и среднего предпринимательства, в том числе малые предприятия и микропредприятия. При этом основной вид их деятельности должен соответствовать строго определенным кодам: «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг»; «Рыболовство и рыбоводство»; «Производство вина и винограда». Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, кроме кредитных, также допускается основной вид деятельности «Производство пищевых продуктов».

Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить пакет документов, включающий в себя заявку на участие, заполненную по утвержденной форме, проект развития сельского туризма по форме, утвержденной Минсельхозом РФ, документы, подтверждающие наличие собственных средств заявителя, копии документов, подтверждающих право собственности или иное право пользования на земельный участок, на срок не менее 5 лет, на котором планируется реализация проекта; согласие заявителя на проведение проверок соблюдения целей и условий предоставления гранта и др.

В частности, потребуется также справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов и сборов в сумме, превышающей 30 тысяч рублей, и выписка из Единого реестра субъектов МСП, подтверждающая статус малого или микропредприятия. На обсуждение организаторов также надо представить презентацию проекта с визуализацией планировки территории, схемы расстановки мебели, оснащения средств размещения, объектов туристского показа и развлекательной инфраструктуры.

