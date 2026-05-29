Три билборда под Орлом выставили на торги

В Орловской области объявлен аукцион на право установки трех рекламных конструкций.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объявил о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Орловского муниципального округа. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте торгов и портале обладминистрации.

На торги выставлено три лота, представляющих собой места для размещения щитовых рекламных конструкций. Речь идет о билбордах в поселке Куликовский, на трассе М-2 «Крым» (начальная цена годовой платы – 108 тысяч рублей), в деревне Образцово, на автодороге Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск» (начальная цена – 61,4 тысячи рублей) и в поселке Знаменка, на трассе М-2 «Крым» (начальная цена – 83,9 тысячи рублей).

Все конструкции расположены в границах Орловского муниципального округа. Собственником объектов недвижимости, к которым присоединяются рекламные конструкции, является местный орган самоуправления. Договоры будут заключены сроком на пять лет. На текущий момент в Орловской области выдано порядка 260 разрешений на рекламные конструкции. Билборды являются одним из наиболее популярный конструкций.

К слову, Орел и Ливны в прошлом году неплохо заработали на рекламе, поступления от использования рекламного пространства растут. Так, по данным администрации Орла, в 2025 году город заработал на использовании рекламного пространства 40,8 миллиона рублей. Показатель 2024 года был превышен на 7,2 миллиона рублей. Из отчета властей следует, что по состоянию на 1 января 2026 года на территории областного центра действовало 119 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

При этом в 2025 году было демонтировано 39 рекламных конструкций, поскольку срок разрешения на их установку закончился. Для сравнения, в 2024 году в областном центре была демонтирована 41 конструкция. Власти областного центра подчеркивают, что реклама в городе является не только коммерческой. Так, в течение всего года на улицах размещалась социальная реклама, в том числе о безопасности дорожного движения и вреде наркотиков, также размещалась информации налоговых органов, спасателей – о противопожарной безопасности, полиции – о предупреждении фактов мошенничества и т.д. На билбордах, ситибордах, супербордах, сити-форматах и светодиодных экранах размещалась и социальная реклама, приуроченная к государственным праздникам.

«Объем размещаемой праздничной рекламы постепенно увеличивался: от 15 мест в январе до 100 мест в апреле-мае 2025 года, – отмечено в отчете городских властей. – Особое внимание уделялось размещению актуальной информации о службе по контракту в рядах Вооруженных сил РФ. Для размещения агитационных материалов были задействованы 90 информационных полей на рекламных конструкциях».

Ранее власти города Ливны сообщили, что доходы местной казны от заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2025 году составили 2,1 миллиона рублей, что на 16 процентов превысило запланированный уровень и на 4 процента превысило аналогичный показатель 2024 года. Увеличение фактических поступлений связано с заключением нового договора на установку рекламных конструкций и индексации старых договоров, объяснили ливенские чиновники.

ИА “Орелград”