Под Орлом в колонию пытались закинуть около 90 предметов

Для этого использовался квадрокоптер.

Новость сообщили в Управлении ФСИН России по Орловской области.

Попытку пресекли у колонии общего режима, расположенной в Нарышкино (ИК-5). Сотрудники оперативного отдела учреждения, отрабатывая полученную информацию, задержали мужчину 1985 года рождения.

Гражданин, используя коптер, планировал доставить за колючую проволоку около 90 единиц запрещённых там предметов. А именно — средств мобильной связи и комплектующих.

У задержанного изъяли квадрокоптер и грузы. В отношении мужчины составили административный протокол. Как отметили в УФСИН, если такой поступок совершается не впервые, то он может быть истолкован и как уголовное преступление, а наказанием может стать и реальное лишение свободы.

