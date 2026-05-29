Под Орлом в колонию пытались закинуть около 90 предметов

29.5.2026 | 11:10 Закон и порядок, Новости

Для этого использовался квадрокоптер.

fsin.gov.ru

Новость сообщили в Управлении ФСИН России по Орловской области.

Попытку пресекли у колонии общего режима, расположенной в Нарышкино (ИК-5). Сотрудники оперативного отдела учреждения, отрабатывая полученную информацию, задержали мужчину 1985 года рождения.

Гражданин, используя коптер, планировал доставить за колючую проволоку около 90 единиц запрещённых там предметов. А именно — средств мобильной связи и комплектующих.

У задержанного изъяли квадрокоптер и грузы. В отношении мужчины составили административный протокол. Как отметили в УФСИН, если такой поступок совершается не впервые, то он может быть истолкован и как уголовное преступление, а наказанием может стать и реальное лишение свободы.

ИА «Орелград»


