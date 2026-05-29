На Орловщине начали ремонтировать мост через Кшень

29.5.2026 | 11:00 ЖКХ, Новости

Реконструкция стартовала в Ливенском районе.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Мост находится на автодороге межмуниципального значения «Ливны – Навесное». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Стоимость контракта составила 390,3 миллиона рублей. Работы должны будут завершиться в 2027 году.

В текущем планируется демонтировать старый мост, провести «восстановление и разбивку трассы» и обустроить временную переправу, а также временную объездную дорогу. Отмечается, что данная трасса имеет большое значение, так как соединяет Навесное с Ливнами и ведёт ко многим детсадам и школам.

Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU