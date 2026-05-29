На Орловщине начали ремонтировать мост через Кшень

Реконструкция стартовала в Ливенском районе.

Мост находится на автодороге межмуниципального значения «Ливны – Навесное». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Стоимость контракта составила 390,3 миллиона рублей. Работы должны будут завершиться в 2027 году.

В текущем планируется демонтировать старый мост, провести «восстановление и разбивку трассы» и обустроить временную переправу, а также временную объездную дорогу. Отмечается, что данная трасса имеет большое значение, так как соединяет Навесное с Ливнами и ведёт ко многим детсадам и школам.

Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

