Прокуратура отметила просчёты приставов

В Орловской области не все судебные акты исполняются своевременно.

Об этом говорили на заседании коллегии, которое провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

В 2025 и текущем годах суды удовлетворили около 3,5 тысяч исков орловских прокуроров – на общую сумму около 183 миллионов рублей. Однако с исполнением судебных решений всё обстоит не так гладко.

Одной из причин является недостаточное финансирование, а также нерациональное распределение денежных средств. В то же время у прокуратуры есть претензии и к органам принудительного исполнения (то есть к службе судебных приставов).

Надзорный орган выявлял ошибки, допущенные при возбуждении и окончании исполнительных производств, случаи, когда необходимые действия совершались не в полном объёме, а также эпизоды, когда приставы не применяли мер к должникам на протяжении длительного времени.

Подводя итоги встречи, Алексей Тимошин указал, что контроль за данным направлением будет усилен.

ИА «Орелград»