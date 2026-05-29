Промпроизводство в Орловской области в апреле снизилось

В Орловской области в апреле 2026 года индекс промышленного производства составил 93,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Орелстата. Негативная динамика, увы, сохраняется, и если сравнивать показатели в годовом исчислении. Так, за январь-апрель 2026 года индекс промышленного производства составил 97,6 процента к уровню первых четырех месяцев 2025 года.

Статистики отмечают, что все четыре основных сектора промышленности в апреле перешли в «красную зону»: добыча полезных ископаемых – 95 процентов, обрабатывающие производства – 93,2 процента, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 99,8 процента, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов – 81,5 процента. Впрочем, статистики выявили и позитивную динамику. В частности, точки роста имеются в обрабатывающем секторе.

Так, резкий скачок продемонстрировало металлургическое производство, нарастившее показатели своей деятельности на 33 процента по отношению к апрелю 2025 года. Также уверенный рост показало производство мебели, нарастившее показатели на 25,7 процента. Кроме того, в апреле в положительную зону вернулись: производство резиновых и пластмассовых изделий – 139,8 процента, производство лекарственных средств и медицинских материалов – 113,9 процента.

В то же время по ряду позиций падение показателей кажется драматическим. Наиболее существенное сокращение объемов выпуска зафиксировано в следующих отраслях: производство напитков – 45,3 процента, то есть падение показателей более чем вдвое; производство текстильных изделий – 55,4 процента; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 67,9 процента; производство машин и оборудования – 70,8 процента; производство готовых металлических изделий, кроме машин, – 74,1 процента.

ИА “Орелград”