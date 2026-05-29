Участники СВО и члены их семей будут получать медпомощь вне очереди

Власти Орловской области скорректировали программу медицинских гарантий.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026-2028 годы». Новое постановление, в частности, расширяет меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Согласно внесенным поправкам, участники специальной военной операции, их супруги, а также супруги пропавших без вести участников СВО, нуждающиеся в медико-психологической, психотерапевтической, психиатрической или наркологической медицинской помощи, получают ее во внеочередном порядке.

Правда, речь идет о государственных медицинских организациях Орловской области. Но в документе подчеркнуто, что при наличии медицинских показаний перечисленные граждане могут быть направлены в профильную федеральную медицинскую организацию. Также правительство региона утвердило «Порядок предоставления медицинской помощи по всем видам ее оказания ветеранам боевых действий, принимавшим участие (содействовавшим выполнению задач) в СВО, уволенным с военной службы (службы, работы)».

Данной категории граждан бесплатно и вне очереди предоставляются: первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь, включая первичную и специализированную; медицинская реабилитация в условиях дневного стационара, амбулаторно и в стационарных условиях.

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинских организациях Орловской области ветеран должен быть направлен в федеральные медицинские организации. Также постановлением правительства региона в перечень санаторно-курортных организаций, куда могут быть направлены участники СВО с учетом состояния их здоровья, включено автономное учреждение здравоохранения Орловской области «Санаторий «Дубрава».

Кроме того, граждане получили право записываться на прием к врачу и на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или регионального портала госуслуг – на дату, превышающую установленные сроки ожидания медицинской помощи, но не более чем на 14 календарных дней.

