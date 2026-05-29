Под Мценском выделят более 120 участков для частных домов

Приказ издан управлением градостроительства Орловской области 26 мая.

Документ касается подготовки изменений в главные градостроительные документы Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района. Главная цель – расширение границ населенного пункта Цветочный. Это делается для привлечения инвестиций в строительства 125 современных индивидуальных жилых домов с полной инфраструктурой.

Поселок прирастет участком с кадастровым номером 57:11:0040101:690 площадью 270 000 кв. м (сейчас земля предназначена для сельскохозяйственного использования). Он расположен рядом с городом Мценском. Второй участок с номером 57:11:0040101:906 площадью 23 720 кв. м, находящийся к юго-западу от поселка Цветочный, сейчас предназначен для сенокошения. Тоже планируется перевод в ИЖС.

Приказ управления градостроительства предписывает разработать изменения в Генеральный план поселения, в Правила землепользования и застройки. Необходимо включить указанные участки в черту поселка Цветочный, обозначить их новое жилое назначение, показать планируемые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Заказчиками корректировок являются управление градостроительства области и компания ООО «Орловский лидер». Работы будет выполнять БУ «Орелархплан». Источник финансирования – внебюджетные средства. Разработчик должен представить проекты уже к 8 июня 2026 года. Далее они пройдут стандартную процедуру согласования чиновниками, общественные обсуждения и доработку по замечаниям, если таковые появятся.

