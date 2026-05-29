В Орле запланировали новый индустриальный парк с громкой фамилией

Инициатором проекта является ООО «Промсталь».

Предложение компании рассмотрели на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области. Потребовалось изменение территориальной зоны обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятельности (ПД) на территориальную производственную зону объектов IV класса опасности (П-4) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021301:38 ( Орел, ул. Машиностроительная, д. 6). Цель корректировок – организация индустриального парка «Ленинский».

Предложение поддержано с оговорками. Рекомендовано исключить из границ защитные сооружений гражданской обороны, обеспечить доступ смежных земельных участков к землям общего пользования, а также сохранить бюст В. И. Ленина.

