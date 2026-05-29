В Орле планируют укрепить склон у дома на улице Бурова

29.5.2026 | 6:38 ЖКХ, Новости

Мероприятие появилось в инвестиционной программе города. Документ подписан 19 мая.

Укрепление склона необходимо в районе дома №46. Оно будет проходить в рамках благоустройства. Ускорить действия чиновников должны приставы (открыто конкурсное производство).

Ответственным за проект назначено МКУ «Объединенный муниципальный заказчик». Финансирование работ планируется в 2027 году и превышает 27,6 млн рублей. 5% обеспечит бюджет Орла, оставшуюся часть – казна региона, указано в инвестпрограмме, опубликованной на сайте администрации города.

Отметим, из-за «технической ошибки» (или по иной причине) дом №46 на Бурова разместили на дороге. Автомобилисты были вынуждены объезжать стройку по краю обрыва. В итоге грунт обвалился, повредив газопровод и сети водоснабжения. Проезд перегородили бетонными блоками. Чиновники утверждают, что возобновить движение напрямую между улицами Раздольной и Родзевича-Белевича невозможно.

ИА "Орелград"


