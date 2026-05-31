Орловца наказали за неправильные шлёпанцы

Предприниматель заплатит штраф за продажу обуви без маркировки и документов.

Арбитражный суд Орловской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности». В его торговом павильоне в Орле была обнаружена обувь без обязательной маркировки и документов, подтверждающих безопасность товара. В феврале 2026 года внеплановый инспекционный визит в торговую точку совершили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В ходе осмотра они обратили внимание на шесть пар обуви, находившихся на реализации с грубыми, по их мнению, нарушениями. Так, к продаже предлагались: туфли спортивные мужские – одна пара за 5900 рублей; шлепанцы летние мужские – одна пара за 5900 рублей; шлепанцы летние мужские – одна пара за 3500 рублей; шлепанцы летние мужские – одна пара за 3200 рублей; кроссовки мужские – одна пара за 6000 рублей; шлепанцы мужские летние – одна пара за 3100 рублей.

Как следует из материалов дела, на этикетках отсутствовала обязательная информация, а именно: юридический адрес изготовителя или продавца, единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС, дата изготовления, состав сырья, вид материала верха, подкладки и низа. Кроме того, у предпринимателя не оказалось документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям Технического регламента Таможенного союза. Арбитражный суд признал факт правонарушения доказанным.

Действия предпринимателя были квалифицированы по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Суд отклонил довод ответчика о малозначительности правонарушения, указав, что реализация продукции без надлежащей маркировки и документов создает реальную угрозу для потребителей. В итоге индивидуальному предпринимателю было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией всей сомнительной продукции. Арестованные пары обуви должны быть уничтожены после вступления решения в законную силу.

