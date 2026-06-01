Четыре беспартийных кандидата победили в праймериз «Единой России» во Мценске

Определены претенденты в депутаты Горсовета промышленного города Орловской области.

Во Мценске завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в Горсовет. Конкурентность варьировались от округа к округу, однако абсолютным лидером по числу набранных голосов стал действующий депутат Александр Бологов (№7, 141). На втором месте учитель географии школы №1 Хрусталева Светлана Юрьевна (№2, 132), на третьем – логопед детсада №13 Рощина Жанетта Викторовна (№16, 126).

Действующие депутаты сохранили сильные позиции: из 21 победителя 11 являются депутатами Мценского горсовета действующего созыва. Подавляющее большинство занявших первые места — члены или сторонники «Единой России», однако в нескольких округах лидеры беспартийные кандидаты:

заместитель исполнительного директора по развитию в подразделении управление ООО «НПО Аврора» Алевтина Голенцова (округ №1),

генеральный директор ООО «АСП-Строй» Александр Пушкин (округ №13),

индивидуальный предприниматель Наталья Ливинская (округ №17),

заместитель руководителя службы качества Наталия Орлова (округ №9).

Отметим, всего в праймериз свои голоса отдали 2,8 тысячи человек. (Население Мценска около 36,6 тысячи человек).

Окончательные списки кандидатов на выборы в Горсовет будут утверждены партией позже.

Напомним, единый день голосования назначен на 20 сентября. Орловцы будут выбирать депутатов Госдумы, облсовета, Горсоветов Ливен и Мценска. Всего в регионе замещается около 2000 мандатов.

