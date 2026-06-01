В Орле пройдёт рок-фестиваль в честь Ступы

1.6.2026 | 11:53 Культура, Новости

Об орловской легенде вспомнят в день рождения музыканта.

Фото: vk.com/club116062847

«Ступа-фест» пройдёт 12 июня в баре Rock Star (на Московском шоссе, 155). Мероприятие начнётся в 18 часов.

Организаторы обещают хиты в исполнении Валеры Малевича (из Петрозаводска) и Назара Назарыча (из Саранска), а также орловских групп «Дробистрэшен» и «Сгорать».

Ведущим станет Павел Калинин, известный своей деятельностью по сохранению памяти о музыканте.

Перед концертом состоится организованное посещение могилы Константина Ступина, а также коллективная прогулка по дворам, где прошла часть его жизни. Тем, кто хочет поучаствовать, нужно будет подойти к 16 часам к магазину «Магнит», расположенному на Московском шоссе, 156.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»


