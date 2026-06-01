В Орловской области появятся новые штрафы

Орловский облсовет принял закон о поправках в «местный КоАП».

Орловский областной Совет народных депутатов принял во втором чтении и окончательной редакции поправки в Закон Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». Документ, внесенный комитетом по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности, направлен губернатору для подписания. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования. Поправки носят комплексный характер.

Часть статей была исключена как утратившая актуальность, другие статьи были дополнены или изложены в новой редакции. Например, статья 5.1 закона изложена в новой редакции. Теперь она устанавливает ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Орловской области, а также за действия, которые могут привести к их гибели или сокращению численности, либо за незаконные добычу, хранение, перевозку и продажу таких видов.

Штрафы на граждан составят от 1500 до 2500 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. Также увеличен штраф за безбилетный проезд. Соответствующая поправка внесена в статью 7.1 (нарушение порядка подтверждения оплаты проезда и права на бесплатный или льготный проезд). Согласно ей штраф за неподтверждение оплаты проезда в общественном транспорте составит от 300 до 500 рублей. Кстати, в первом чтении предлагалось ввести штраф в размере от 300 до 1000 рублей, но ко второму чтению верхнюю планку снизили до 500 рублей.

В новой редакции изложена и статья 8.2. согласно ей размещение нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и др.) с нарушением утвержденной органом местного самоуправления схемы размещения на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, влечет за собой штрафы: на граждан – от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 30 000 до 100 000 рублей.

Кроме того, повышены размеры административных штрафов по ряду статей. В частности, по статье 9.6 и статье 9.10 (правонарушения в сфере благоустройства) штрафы выросли. Так, при повторном нарушении штраф для граждан будет варьироваться от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 80 000 до 100 000 рублей. По предложению прокуратуры Орловской области статья 10.4 дополнена указанием на ответственность за нарушение правил использования водных объектов, расположенных на территории Орловской области, для рекреационных целей, при условии, что ответственность за такие действия не установлена федеральным законодательством.

ИА “Орелград”