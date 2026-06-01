В Орле демонтируют самовольные гаражи

1.6.2026 | 15:30 Закон и порядок, Новости

Также планируется снести незаконный забор.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующие постановления одобрил мэр города Юрий Парахин.

Речь идёт о самовольно установленных объектах. Запланирован демонтаж контейнера (у дома по Трамвайному переулку, 2), два металлических объекта (у Севастополькой, 12, и 3-й Курской, 2), четыре гаража (у Гайдара, 46). Забор находится рядом с домом по Окраинной, 83.

«Объединённый муниципальный заказчик» должен будет сохранить демонтированные объекты и имущество, которое находится внутри. Также после проведения демонтажных работ надо будет привести в порядок соответствующие участки.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

