Определены кандидаты от ЕР в Орловский окружной Совет

Завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия».
Большинство победителей отбора являются действующими депутатами первого созыва (13 человек). Наибольшую поддержку получил Дмитрий Болденков (округ №3, 219 голосов) — замруководителя регионального отделения «Движения первых». Также высокие результаты показали: Олег Белкин (округ №4, 174 голоса), Денис Васильев (округ №24, 158 голосов), Наталья Ященко (округ №7, 155 голосов) и Артем Онищук (округ №18, 149 голосов).
Победители праймериз, входящие в настоящий момент в Орловский окружной Совет народных депутатов:
Округ №1 — Губарева Нина Анатольевна
Округ №2 — Шадрина Людмила Ивановна
Округ №4 — Белкин Олег Александрович
Округ №5 — Царьков Андрей Иванович
Округ №6 — Драп Иван Иванович
Округ №7 — Ященко Наталья Ивановна
Округ №10 — Рязанский Александр Анатольевич
Округ №11 — Косолапов Юрий Семенович
Округ №12 — Чернов Владимир Владимирович
Округ №13 — Барсукова Татьяна Петровна
Округ №16 — Савенкова Нина Гавриловна
Округ №19 — Гришин Андрей Леонидович
Округ №21 — Агафонов Александр Васильевич
Ниже список занявших 1-е место в своем округе, которые пока не являются депутатами.
Округ №3 – Болденков Дмитрий Сергеевич — заместитель Председателя Совета регионального отделения «Движение первых» по проектной деятельности
Округ №8 – Акимов Алексей Владимирович — глава крестьянского хозяйства «Ритм»
Округ №9 – Касьянов Андрей Юрьевич — директор Бюджетного образовательного учреждения «Некрасовская образовательная школа»
Округ №14 – Невров Василий Александрович — студент (Орловский государственный университет)
Округ №15 – Ревкова Юлия Викторовна — финансовый директор ООО «Орловская»
Округ №17 – Багмут Руслан Эльдарович — студент (РАНХиГС)
Округ №18 – Онищук Артем Николаевич — индивидуальный предприниматель
Округ №20 –Голикова Ирина Викторовна — глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Округ №22 – Алешин Валерий Викторович — индивидуальный предприниматель
Округ №23 – Петрухина Наталья Игоревна — инструктор по физической культуре в детском саду
Округ №24 – Васильев Денис Эдуардович — студент (Орловский государственный институт).
Напомним, 20 сентября, в Единый день голосования, выбираем депутатов Госдумы, Орловского облсовета, Горсоветов Ливен и Мценска. Всего в Орловской области замещается около 2000 мандатов.
ИА “Орелград”