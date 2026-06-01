Определены кандидаты от ЕР в Орловский окружной Совет

Завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия».

Большинство победителей отбора являются действующими депутатами первого созыва (13 человек). Наибольшую поддержку получил Дмитрий Болденков (округ №3, 219 голосов) — замруководителя регионального отделения «Движения первых». Также высокие результаты показали: Олег Белкин (округ №4, 174 голоса), Денис Васильев (округ №24, 158 голосов), Наталья Ященко (округ №7, 155 голосов) и Артем Онищук (округ №18, 149 голосов).

Победители праймериз, входящие в настоящий момент в Орловский окружной Совет народных депутатов:

Округ №1 — Губарева Нина Анатольевна

Округ №2 — Шадрина Людмила Ивановна

Округ №4 — Белкин Олег Александрович

Округ №5 — Царьков Андрей Иванович

Округ №6 — Драп Иван Иванович

Округ №7 — Ященко Наталья Ивановна

Округ №10 — Рязанский Александр Анатольевич

Округ №11 — Косолапов Юрий Семенович

Округ №12 — Чернов Владимир Владимирович

Округ №13 — Барсукова Татьяна Петровна

Округ №16 — Савенкова Нина Гавриловна

Округ №19 — Гришин Андрей Леонидович

Округ №21 — Агафонов Александр Васильевич

Ниже список занявших 1-е место в своем округе, которые пока не являются депутатами.

Округ №3 – Болденков Дмитрий Сергеевич — заместитель Председателя Совета регионального отделения «Движение первых» по проектной деятельности

Округ №8 – Акимов Алексей Владимирович — глава крестьянского хозяйства «Ритм»

Округ №9 – Касьянов Андрей Юрьевич — директор Бюджетного образовательного учреждения «Некрасовская образовательная школа»

Округ №14 – Невров Василий Александрович — студент (Орловский государственный университет)

Округ №15 – Ревкова Юлия Викторовна — финансовый директор ООО «Орловская»

Округ №17 – Багмут Руслан Эльдарович — студент (РАНХиГС)

Округ №18 – Онищук Артем Николаевич — индивидуальный предприниматель

Округ №20 –Голикова Ирина Викторовна — глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Округ №22 – Алешин Валерий Викторович — индивидуальный предприниматель

Округ №23 – Петрухина Наталья Игоревна — инструктор по физической культуре в детском саду

Округ №24 – Васильев Денис Эдуардович — студент (Орловский государственный институт).

Напомним, 20 сентября, в Единый день голосования, выбираем депутатов Госдумы, Орловского облсовета, Горсоветов Ливен и Мценска. Всего в Орловской области замещается около 2000 мандатов.

