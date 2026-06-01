В Орле сгорело кафе на колёсах

1.6.2026 | 10:49 Новости, Происшествия

ЧП произошло накануне вечером.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Сигнал поступил в МЧС около 17 часов. Горело кафе на колёсах, которое находилось на площади Содружества (неподалёку от здания Территориального управления по Северному району).

На момент прибытия пожарных из вагончика шёл густой чёрный дым. С последствиями ЧП боролись восемь сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.

В итоге кафе выгорело изнутри, однако обошлось без других неприятностей, а также погибших и пострадавших.

«Причину пожара установят эксперты», – добавили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Всего за выходные сотрудники подразделений УМЧС выезжали на вызовы 27 раз (из них на ликвидацию возгораний 18 раз).

Фото: Управление МЧС по Орловской области
Фото: Управление МЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU