В Орле сгорело кафе на колёсах

ЧП произошло накануне вечером.

Сигнал поступил в МЧС около 17 часов. Горело кафе на колёсах, которое находилось на площади Содружества (неподалёку от здания Территориального управления по Северному району).

На момент прибытия пожарных из вагончика шёл густой чёрный дым. С последствиями ЧП боролись восемь сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.

В итоге кафе выгорело изнутри, однако обошлось без других неприятностей, а также погибших и пострадавших.

«Причину пожара установят эксперты», – добавили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Всего за выходные сотрудники подразделений УМЧС выезжали на вызовы 27 раз (из них на ликвидацию возгораний 18 раз).

