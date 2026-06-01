Орловцам предлагают переехать с Гостиной в гостиницу

1.6.2026 | 11:03 ЖКХ, Новости

Жильцам аварийного дома (который является объектом наследия) предлагают варианты расселения.

ИА “Орелград”

Об этом рассказали в соцсетях.

Как утверждают авторы публикаций, уже начался «поквартирный обход», анонсированный в мэрии на минувшей неделе. Жильцов официально извещают о предстоящем расселении, предлагая варианты на выбор.

Согласно опубликованной бумаге от Администрации Орла, их три. На время ремонта с Гостиной, 3, можно будет переехать в гостиницу «Русь» или в одно из помещений маневренного фонда. Также можно арендовать жильё самостоятельно.

