Орловские врачи получили право на приватизацию служебного жилья

Поправки в региональное законодательство приняты во втором чтении.

Орловский областной Совет народных депутатов принял в окончательной, второй редакции законопроект, который предоставляет врачам-специалистам государственных медицинских организаций региона право на приватизацию служебных жилых помещений. Как пояснили в пресс-службе облсовета, изменения внесены в Закон «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Орловской области». Он дополнен новой статьей 5.1 «Приватизация служебных жилых помещений».

Согласно принятой норме, врач, работающий в государственной медорганизации региона и занимающий должность из утвержденного правительством области перечня, сможет приватизировать предоставленную ему по договору найма служебную квартиру. Основные условия и критерии, включая возможные требования к стажу и сроку проживания, теперь определит областное правительство. Оно же установит порядок реализации этого права.

В прокуратуре Орловской области отметили, что ее замечания к документу были учтены. В итоговой версии закона была уточнена категория медицинских работников, имеющих право на приватизацию служебного жилья. Как следует из таблицы поправок, инициатором корректировки текста выступил губернатор Андрей Клычков. Принятый закон вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования. Разработчики документа подчеркивают, что предлагаемые изменения не содержат норм, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Принятие не потребует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета. В то же время в перспективе реализация указанного закона приведет к сокращению государственного жилищного фонда Орловской области, что может повлечь за собой дополнительные расходы областного бюджета, связанные с необходимостью приобретения жилья для предоставления взамен выбывших в связи с приватизацией. Кстати, введенные на Орловщине нормы ранее появились в законодательстве других регионов Российской Федерации в целом, и Центрального федерального округа. В частности, они действуют в Тульской, Костромской и Воронежской областях.

ИА “Орелград”