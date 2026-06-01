Орловец лишился автомобиля из-за сигарет

Он также должен будет заплатить крупный штраф.

Житель города Орла предстал перед Малоархангельским районным судом по обвинению в незаконной торговле. Как пояснили в пресс-службе суда, обвиняли его в незаконной торговле немаркированными табачными изделиями, да еще и в крупном размере. Из материалов дела следует, что орловец четко понимал, что немаркированные сигареты имеют низкую себестоимость, поскольку за них не уплачены налоги и другие обязательные сборы в бюджет. Орловец решил нажиться на их перепродаже.

Он нашел поставщика на территории Российской Федерации, договорился о закупке крупной партии и организовал целую схему, которая включала в себя перевозку сигарет. Хранил он их в собственном гараже в Орле, а продавал, уже по более высокой цене, на территории Малоархангельского района. По подсчетам следствия, в 2025 году подсудимый приобрел немаркированные пачки сигарет различных наименований в общем количестве не менее 1670 пачек общей стоимостью 347,3 тысячи рублей, что и было признано крупным размером.

Незаконный оборот контрафактных сигарет сотрудники полиции пресекли летом 2025 года. В ходе оперативных мероприятий из автомобиля, находившегося в пользовании подсудимого, было изъято 1180 пачек немаркированных сигарет, а затем из его гаража было изъято еще 490 пачек. В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией автомобиля, на котором перевозилась контрафактная продукция.

Суд признал фигуранта виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками. И назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА “Орелград”