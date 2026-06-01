В Ливнах на праймериз победили Строев и Бородин

Около 8% населения одного из крупнейших городов Орловской области приняло участие в отборе.

Подведены итоги праймериз «Единой России». Внутрипартийная процедура предварительного отбора кандидатов для их дальнейшего участия в выборах в Ливенский городской Совет привлекла 66 кандидатов (22 округа). Большая часть из них – в возрасте от 36 до 65 лет. Около 40% кандидатов — работники сферы образования, 15% – руководители и специалисты предприятий, 12% — медики, 10% – представители культуры и искусства.

Наибольшее число голосов набрали:

председатель Ливенского горсовета Кулаковская Ирина Викторовна (округ №15, 122 голосов), первый замгендиректора АО «Промприбор» Бородин Игорь Вячеславович (№17, 112), директор школы №1 Бурцева Татьяна Ивановна ( №1, 107), замглавврача Ливенской ЦРБ Грешникова Анна Викторовна ( №8, 107), директор Ливенской детской музыкальной школы Строев Максим Иванович (№16, 106).

Всего около 3,5 тысяч ливенцев отдали свои голоса на праймериз (население города порядка 42 тысяч человек).

Действующих депутатов-победителей 13 человек, не депутатов – девять:

№3 воспитатель детского сада №6 Селина Елена Викторовна

№5 директор ООО «ХОРС» Стаханов Андрей Владимирович

№6 заведующая детским садом №12 Бахтина Марина Викторовна

№10 учитель русского языка и литературы (лицей им. Булгакова) Шашкова Елена Анатольевна

№12 директор АО «ЭкоСервис» Самошкин Сергей Александрович

№14 директор ООО «ТеплоГазПрибор» Полетаев Андрей Сергеевич

№16 директор Ливенской детской музыкальной школы Строев Максим Иванович

№17 первый заместитель гендиректора АО «Промприбор» Бородин Игорь Вячеславович

№21 директор МБУ «Молодежный центр «Ливны» Агаркова Елена Владимировна

Напомним, регион подходит к важному периоду – выборам в Государственную Думу Российской Федерации, в Орловский областной Совет народных депутатов, в законодательные органы муниципалитетов. Замещается 2002 мандата. Единый день голосования назначен на 20 сентября.

