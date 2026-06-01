Под Орлом «Серп и Молот» станет «пищевиком»

Земельный участок в Орловском муниципальном округе переведут в промышленную категорию.

Орловский областной Совет народных депутатов принял в первом чтении проект закона «О переводе земельного участка в составе земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в другую». Документ был внесен на рассмотрение депутатского корпуса губернатором Орловской области. Речь идет о территории теперь уже бывшего колхоза «Серпа и Молота» площадью 101 331 квадратных метров, расположенного в Орловском муниципальном округе.

Участок переводится из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». Из пояснительной записки к законопроекту следует, что данный земельный участок находится в собственности гражданина.

Последний обратился к властям с ходатайством о переводе. Цель – расширение производственной деятельности в области пищевой промышленности. Согласно представленным данным, инвестиции в связи с переводом составят 50 миллионов рублей. Планируется создание 50 новых рабочих мест, а общий годовой доход по основному виду деятельности, как ожидается, достигнет 300 миллионов рублей.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области совместно с профильными ведомствами и администрацией Орловского муниципального округа рассмотрели ходатайство и вдали положительные заключения о возможности перевода. По генеральному плану округа участок расположен в производственной зоне, зонах инженерной и транспортной инфраструктур, а по правилам землепользования и застройки – в территориальной производственной зоне.

Участок не включен в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых в других целях не допускается. Он относится к сельскохозяйственным угодьям, его фактическое использование – пастбища. Федеральный закон допускает перевод сельскохозяйственных угодий в другую категорию для размещения промышленных объектов. Возможно это в случае, если кадастровая стоимость участка не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному округу на 50 и более процентов.

В данном случае кадастровая стоимость участка составляет 747 822,78 рубля, или 7,38 рубля за один квадратный метр. А средний уровень цены по округу составляет 5,35 рубля за «квадрат». Кадастровая стоимость участка выше среднего уровня, но не на 50 процентов, поэтому препятствий нет. Кроме того, по информации администрации округа, «иные варианты размещения производственных объектов на территории Неполодского сельсовета отсутствуют из-за отсутствия свободных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

Губернатор также выразил согласие с предложением о переводе, поскольку это он внес законодательную инициативу в областной Совет. В соответствии с федеральным законодательством, перевод земель сельскохозяйственных угодий рассматривается законодательным органом субъекта РФ при наличии заключения федерального органа исполнительной власти в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее заключение уже запрошено у Минсельхоза России.

«В ходе обсуждения парламентарии предложили создать рабочую группу из депутатов профильного комитета и представителей органов исполнительной власти для выездного осмотра земельного участка», – резюмировала пресс-служба Орловского облсовета.

ИА “Орелград”