В День защиты детей анонсирован запуск детских проектов

Для детей и подростков от 6 до 14 лет осенью 2026 года будет запущен онлайн-банк, где ребята смогут самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность.

Юные пользователи получат доступ к переводам по номеру телефона, оплате покупок по QR-коду и мобильной связи. Чат-бот в приложении будет адаптирован под детские вопросы о финансах, а «умная лента» предупредит о мошеннических схемах, предложит обучающие игры и советы, как накопить на мечту. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26) сообщила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«Приложение будет расти вместе с ребенком — и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», — прокомментировала Скоробогатова.

Услуги детского банкинга предлагают несколько крупных российских банков, развивающих карточные продукты с родительским контролем.

