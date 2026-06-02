Искусство, греющее душу. В галерее Олега Карпикова – новая экспозиция

В картинной галерее орловского бизнесмена и мецената Олега Карпикова открылась выставка известного художника, нашего земляка Александра Никитина. В числе приглашённых гостей были журналисты и сотрудники литературного музея И.С. Тургенева.

Событие сразу переросло в тёплую творческую встречу. В уютной, почти домашней обстановке гости общались, говорили об искусстве, расспрашивали автора о работах, договаривались о совместных проектах.

Особая атмосфера

Картинная галерея на Колхозной улице давно стала местной достопримечательностью. Её хорошо знают и орловские художники, и те, кто просто любит искусство. А началось всё с того, что 6 лет назад предприниматель и меценат Олег Карпиков решил превратить своё увлечение в общественное достояние.

«Я приобрёл несколько работ орловских художников, потом ещё и ещё. Главный принцип, по которому их выбирал – это моё внутреннее состояние, то, на что отозвалась душа. Так я стал глубже интересоваться искусством, живописью. И вот у меня собралось уже около тысячи работ, — рассказывает Олег Владимирович. — Мне стало как-то не по себе от того, что такая прекрасная коллекция недоступна людям. Захотелось поделиться ею с жителями и с гостями нашего города. Ведь со временем взгляды и представления меняются, а что-то всегда остается неизменным, вечным, и это искусство».

Так в городе появилось новое культурное пространство – публичная бесплатная картинная галерея Олега Карпикова. Сегодня здесь всё устроено профессионально. В экспозиции все полотна тщательно подобраны — это не просто коллекция, а продуманное собрание, где каждый экспонат на своём месте. Особого внимания заслуживает освещение: оно даёт возможность увидеть картины в самом выгодном ракурсе, разглядеть мельчайшие детали мазков и фактуру красок. Но главное, чем это место отличается от других, — уютная атмосфера. Здесь можно рассматривать картины, сидя в удобных креслах. Такая обстановка располагает к тому, чтобы остановиться и погрузиться в мир прекрасного.

Сегодня в коллекции более тысячи произведений самых разных жанров: живопись, графика, офорты. В основном это полотна художников, которые живут и работают в Орле и в нашей области: Андрея Курнакова, Гиви Калмахелидзе, Николая Силаева, Николая Жатова, Владимира Ухина, Ольги Давыдовой, Ольги Сорокиной, Галины Дрей и других.

Дружба продолжается

Малый зал галереи целиком посвящён творчеству орловского художника, живописца и монументалиста, Александра Никитина. Здесь представлено порядка сорока его работ, созданных в разные периоды — с 1980-х годов до наших дней. В основном на полотнах запечатлён Орловский край: знакомые улицы, деревни, просторы родной земли – реки, луга, перелески…

«С Олегом Владимировичем мы познакомились недавно, — рассказывает Александр Никитин. — Он как-то пришёл на мою выставку и предложил разместить работы в его галерее. Я согласился, потому что это серьёзное художественное пространство с особой атмосферой. Когда выставляется один художник — это одно. Но когда в одном месте собирается коллекция произведений разных авторов — это уже мощная культурная сила».

Своими впечатлениями и от картинной галереи, и от новой экспозиции поделились директор Орловского Объединенного государственного литературного музея И.С.Тургенева Вера Ефремова.

«Раньше Олег Владимирович уже выставлялся со своей коллекцией в нашем выставочном зале. Но здесь, в его собственной галерее, конечно, больше чувствуется мощь и разнообразие: много имён, разные жанры, разные временные рамки. Надеюсь, у нас появятся совместные проекты. Все свои выставки мы стараемся дополнять художественными полотнами — либо из собственных фондов, либо обращаемся в Союз художников. А у Олега Владимировича такая богатая коллекция! Уверена, наша дружба в этом направлении продолжится. Да и самим художникам такое сотрудничество будет полезно и с моральной, и с материальной точки зрения, ведь им тоже важно, чтобы о них узнавали, чтобы они были востребованы»», – отметила Вера Витальевна.

Попасть на выставку может каждый желающий. Галерея Почетного гражданина города Орла Олега Карпикова открыта для всех совершенно бесплатно в будние дни с 9:00 до 21:00 по адресу: город Орел, улица Колхозная, 11, корпус 4.

Источник. Фото: Ирина Сергеева