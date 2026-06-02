Кафе в центре Орла использовало сомнительное сырьё

2.6.2026 | 11:31 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявили в заведении «Мангал-House».

Фото: www.google.com/maps

Оно находится на улице Тургенева, 26.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, кафе не оформляло электронные ветеринарные сопроводительные документы на сырьё — говядину и свинину, курицу, рыбу. При этом в меню предлагались соответствующие блюда.

Поскольку безопасность сырья не имела официального подтверждения, таким образом создавалась угроза для потребителей.

В итоге ведомство объявило предупреждение о недопустимости нарушений хозяйствующему субъекту — ИП Карапетяну Рубену Ваниковичу.

«Стоит отметить, что данный предприниматель ранее уже получал подобные предостережения, которые систематически игнорировал. Кафе до сих пор не зарегистрировано в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии», — указали в пресс-службе управления.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

