Мэры Орла и Болхова записались в «БАРС»

Добровольцы будут защищать небо над Орловской областью от вражеских БПЛА.
Об этом на эфире в соцсетях рассказал Андрей Клычков.
Также, по словам губернатора, в мобилизационный резерв вступили глава Покровского района и руководители областных департаментов здравоохранения и информационных технологий.
«Уже сегодня первый объект у нас встал под охрану. Люди идут, записываются», – отметил Клычков.
Напомним, службу в «БАРС-Орёл» можно совмещать с основной работой. Однако участник резерва обязуется участвовать в сборах.
