Мэры Орла и Болхова записались в «БАРС»

2.6.2026 | 11:15 Новости, СВО

Добровольцы будут защищать небо над Орловской областью от вражеских БПЛА.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Об этом на эфире в соцсетях рассказал Андрей Клычков.

Также, по словам губернатора, в мобилизационный резерв вступили глава Покровского района и руководители областных департаментов здравоохранения и информационных технологий.

«Уже сегодня первый объект у нас встал под охрану. Люди идут, записываются», – отметил Клычков.

Напомним, службу в «БАРС-Орёл» можно совмещать с основной работой. Однако участник резерва обязуется участвовать в сборах.

ИА «Орелград»


