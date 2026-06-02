Орловец годами незаконно получал пенсию «покойника»

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел в первой инстанции иск МВД России о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. Спор шел о взыскании в доход государства денежных средств, незаконно, как посчитали в МВД, полученных местным жителем в качестве пенсии давно умершего человека. Как пояснила пресс-служба Урицкого районного суда, в 2020 году скончался пенсионер МВД России.

При жизни он получал положенные ему по закону пенсионные выплаты, денежные средства перечислялись на его банковский счет. К этому счету имел доступ и его родственник, ставший в данном судебном процессе ответчиком. Было установлено, что он скрыл факт смерти родственника и на протяжении почти пяти лет, а именно в период с августа 2020 года по январь 2025 года, регулярно получал пенсию покойного.

Общая сумма незаконно полученных средств, по подсчетам МВД, составила 1,56 миллиона рублей. Ранее на «пенсионного наследника» завели уголовное дело, которое уже дошло до суда. В рамках уголовного процесса гражданина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере). Приговор вступил в законную силу.

После этого был подан гражданский иск о возмещении ущерба. Ответчик уже на стадии рассмотрения дела признал иск в полном объеме. Суд удовлетворил требования МВД России и взыскал с него всю сумму незаконно полученной пенсии, то есть 1,56 миллиона рублей. Эти деньги должны вернуться государству. Однако решение суда еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в судебной коллегию по гражданским делам Орловского областного суда.

