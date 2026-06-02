Орловщина нарастила экспорт, связанный с животноводством

За первую половину года показатель составил 19 тысяч 660 тонн.

Из Орловской области вывезли 323 партии соответствующих грузов. Это произошло под контролем Россельхознадзора, рассказали в региональном управлении ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года показатель заметно вырос. Общий вес поставок увеличился почти в четыре раза (с 5 тысяч 58 тонн), а количество самих партий — примерно в три раза (со 106).

В эту статистику включают как собственно продукцию животноводства, так и корма для животных. Именно они составили основную часть экспорта. Например, в Киргизию и Белоруссию из нашего региона направили 13 тысяч 48 тонн соевого, 4 тысячи 711 тонн подсолнечного и 1 тысячу 117 тонн рапсового шрота. Также Орловщина отправляла за границу «молочку» (775 тонн) и мясопродукты (9,3 тонны).

