В Орле расселение Гостиной, 3, может обойтись в треть миллиарда

Примерную сумму опубликовали СМИ.

Это 378,3 миллиона рублей.

Как утверждает портал «Орловские новости», такая цифра фигурирует в официальной информации, которую «Жилищное управление» представило в городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

«Сумма… получена через умножение количества жилых квадратных метров (3152,50) на 120 тысяч рублей, ориентировочную стоимость одного орловского метра», – пишет СМИ.

Недавно жильцам этого дома предложили несколько вариантов для временного переселения. Как утверждается в публикации, сейчас свободный маневренный жилищный фонд Орла состоит всего из восьми квартир. Фактически наиболее реальный вариант — это возмещение аренды, однако «городские власти могут компенсировать людям по пять тысяч рублей в месяц, а остальные расходы перекладываются на самих жильцов», пишет издание.

Ещё одна возможность для жильцов дома на время его реконструкции — это переезд в гостиницу «Русь».

