Единая Россия в 17-й раз провела открытое предварительное голосование

С 25 по 31 мая 2026 года в нашей стране проходило предварительное голосование партии «Единая Россия». Всего в отборе кандидатов от партии по всей стране участвовали более 10 млн россиян – из них – 50 тыс жителей Орловской области.

«ЕР руководствуется принципом — всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, её готовность работать в интересах миллионов людей», – отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

На предварительное голосование «Единой России» по всем уровням выборов поступило 22 тыс заявлений от кандидатов, 1300 подали участники спецоперации. 480 участников и ветеранов СВО стали победителями, завоевав доверие и голоса избирателей.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам— тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В ходе предварительного голосования был отмечен высокий конкурс среди кандидатов: по выборам в Госдуму он составил 11,6 человек на место, на региональных выборах — 7 человек на место. Избиратели проявили ответственность и готовность всесторонне участвовать в работе партии.

«Единая Россия» является единственной политической партией в нашей стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право составить список кандидатов непосредственно избирателям.

Жители страны также принимают участие и в работе над Народной программой партии, основным программным документом ЕР. Он формируется на основе наказов и предложений граждан на пятилетний период. Сейчас в новую Народную программу уже поступило свыше 1,5 млн инициатив россиян, и прием продолжается.

ИА “Орелград”