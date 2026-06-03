Новый закон о торговле появится на Орловщине

Орловский облсовет принял в первом чтении закон о регулировании торговой деятельности.

Орловский областной Совет народных депутатов принял в первом чтении проект закона «Об отдельных правоотношениях в сфере государственного регулирования торговой деятельности на территории Орловской области». Документ направлен на совершенствование правового регулирования торговли в регионе. В частности, он устанавливает полномочия органов государственной власти Орловской области в сфере торговой деятельности.

В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям правительства региона отнесены: реализация государственной политики в сфере торговли; установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для области в целом и для каждого муниципального образования; создание условий для развития торговой деятельности, включая информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка; установление порядка организации ярмарок и продажи товаров на них; определение уполномоченного органа в сфере регулирования торговой деятельности.

Отдельная статья законопроекта посвящена размещению и использованию нестационарных торговых объектов, то есть киосков, павильонов, ларьков и т.п. Документ уточняет, что размещение таких объектов на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой, утверждаемой органом местного самоуправления. Схема размещения и изменения к ней должны в обязательном порядке в открытом доступе публиковаться на официальном портале Орловской области и на официальных сайтах муниципалитетов.

Новый закон гласит, что сведения о нестационарных торговых объектах, которые расположены на частной земле, тоже могут вноситься чиновниками в схему размещения, но только по заявлению их собственника. Форма заявления и перечень документов, необходимых для включения частного нестационарного торгового объекта в схему размещения, также предусмотрена новым законом.

Кроме того, законопроект определяет порядок разработки региональной и муниципальных программ развития торговли. Так, региональная программа разрабатывается на срок от трех до пяти лет и утверждается правительством Орловской области. А муниципальные программы утверждаются органами местного самоуправления. Как указано в финансово-экономическом обосновании, принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета. Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, будет осуществляться в пределах уже утвержденных бюджетных ассигнований.

ИА “Орелград”