В Орле суд взыскал с Минобороны почти 500 тысяч рублей за ДТП

Авария произошла по вине военнослужащего.

Советский районный суд Орла удовлетворил иск местного жителя к Министерству обороны РФ о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что ДТП произошло по вине военнослужащего, управлявшего служебным автомобилем, принадлежащим войсковой части Минобороны. Он нарушил правила дистанции и допустил столкновение с автомобилем истца «Ниссан Альмера». Гражданская ответственность виновника на момент аварии застрахована не была. В результате аварии гражданское транспортное средство было уничтожено.

Суд, руководствуясь нормами Гражданского кодекса и учитывая, что вред причинен при исполнении служебных обязанностей, возложил ответственность на Министерство обороны как собственника имущества воинской части. Размер ущерба определен на основе отчета оценщика как разница между рыночной стоимостью автомобиля (653 000 рублей) и стоимостью годных остатков (155 900 рублей), что составило 497 100 рублей.

Кроме того, с Минобороны в пользу истицы взысканы расходы на досудебную оценку (15 000 рублей) и государственная пошлина (17 928 рублей).

Решение принято в заочной форме и может быть обжаловано ответчиком в установленном порядке.

ИА “Орелград”