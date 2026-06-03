Конкурс для молодых избирателей стартовал в Орловской области

Избирательная комиссия объявила о старте конкурса «Выборы в ракурсе».

Избирательная комиссия Орловской области объявила о старте конкурса творческих работ «Выборы в ракурсе». Он направлен на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, популяризацию избирательной системы и повышение интереса к теме выборов. Конкурс пройдет по 30 сентября 2026 года. Организатором выступает Избирательная комиссия Орловской области совместно с территориальными избирательными комиссиями города Орла и молодежными избирательными комиссиями региона.

К участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Участие могут принимать как индивидуальные авторы, так и коллективы. Предусмотрено четыре тематические номинации в различных форматах: «Выбор за тобой!» (видеоролик о значении и важности выборов в современном обществе); «Мы на выборы идем!» (рисунок, фотография или коллаж, изображающие участие в голосовании членов одной семьи); «Голосую впервые!» (фоторепортаж из семи снимков о своем участии в выборах в качестве впервые голосующего на избирательном участке).

Четвертая номинация называется «Интеллектуальные выборы». В ней надо представить не менее трех ребусов, или не менее одного кроссворда, или не менее пяти вопросов с визуализацией (картинки, фото, музыкальный или видеовопрос) на тему избирательного права и избирательного процесса. Работа обязательно должна сопровождаться правильными ответами. Согласно условиям конкурса каждая работа должна носить авторский характер, не противоречить законодательству Российской Федерации и не иметь признаков политической агитации.

Запрещены работы рекламного характера, оскорбляющие честь и достоинство других граждан, а также не соответствующие тематике конкурса. От одного автора или коллектива принимается только одна работа. Жюри будет оценивать конкурсные работы по трех критериям по пятибалльной системе: информационная содержательность и смысловая ценность; качество художественного исполнения (эстетичность); оригинальность идеи.

Конкурс проводится в один этап. Участники необходимо представить работы в Избирательную комиссию Орловской области не позднее 22 сентября 2026 года. Заявки принимаются в электронном виде по ссылке, размещенной на официальном сайте облизбиркома, и в официальных аккаунтах организаторов конкурса. Победителей наградят дипломами Избирательной комиссии Орловской области и памятными сувенирами в торжественной обстановке.

Возрастное ограничение: 16+

ИА “Орелград”