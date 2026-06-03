Преступность в Орловской области снизилась почти на 20 процентов

Оперативную обстановку оценило региональное УМВД.

Оперативная обстановка на территории Орловской области за январь-апрель 2026 года оставалась стабильной и контролируемой. Как сообщили в региональном Управлении внутренних дел, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение преступности отмечено в 18 районах области. Наиболее заметная динамика наблюдается в Корсаковском, Троснянском и Краснозоренском районах.

В структуре преступлений 54,4 процента составляют преступления против собственности, 10,5 процента – преступные посягательства против личности, 6,5 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Отмечено значительное снижение по отдельным видам преступлений. Меньше, чем годом ранее, в регионе было зафиксировано разбоев, грабежей, краж всех форм собственности, включая квартирные кражи и хищения транспортных средств.

За отчетный период времени правоохранительными органами региона во взаимодействии с другими ведомствами было раскрыто 1108 преступлений, из которых 323 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Выявлено 713 граждан, совершивших противоправные деяния. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 78 подозреваемых, ранее скрывавшихся от следствия, дознания и суда.

Установлено местонахождение восьми пропавших без вести граждан, а также идентифицирована личность одного неопознанного трупа. Особое внимание уделялось профилактике бытовой преступности в жилом секторе. Благодаря проводимым мероприятиям количество преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве, сократилось на 27,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ИА “Орелград”