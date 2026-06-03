Орловец подозревается в получении «электровзятки»

По текущей версии, он решил закрыть глаза на неучтённое потребление электроэнергии.

В обмен на это мужчина получил от потребителя 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Предполагаемое преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Также содействие оказал отдел безопасности некой «электросетевой кампании».

Подозреваемый является мастером данной организации. Выявление фактов незаконного потребления электроэнергии и составление соответствующих актов как раз входят в его обязанности.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 290 УК, частью третьей (получение взятки за незаконные действия (бездействие)).

ИА «Орелград»