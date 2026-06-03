Лишенный прав орловец не смог свалить вину на жену

Кромской райсуд подтвердил законность штрафа для водителя.

Кромской районный суд Орловской области оставил без изменения постановление мирового судьи о назначении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей местному жителю, который управлял автомобилем, будучи лишенным права управления. Апелляционная жалоба нарушителя, пытавшегося переложить ответственность на супругу, признана несостоятельной.

Как сообщили в пресс-службе суда, в марте 2026 года истец, в нарушение Правил дорожного движения, управлял транспортным средством, несмотря на то, что ранее он был лишен водительских прав за пьяное вождение. Дело в том, что данный гражданин уже привлекался к ответственности. Постановлением мирового судьи судебного участка Кромского района он был признан виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), получил штраф в размере 30 тысяч рублей и был лишен водительских прав сроком на 22 месяца.

Более того, позже он вновь попался пьяным за рулем, за что на него завели уголовное дело. Приговором Кромского районного суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление в состоянии опьянения). В качестве наказания ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Несмотря на это, в марте 2026 года данный гражданин вновь сел за руль. Мировой судья квалифицировал его действия по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако водитель не согласился с этим решением и обжаловал его в районный суд. Там он заявил, что за рулем на самом деле находился не он, а его супруга. Истец просил отменить постановление мирового судьи и прекратить производство по делу в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Кромской районный суд, изучив материалы дела, признал доводы жалобы несостоятельными и «направленными на избежание административной ответственности». Он пришел к выводу, что представленные доказательства полностью подтверждают виновность именно лишенного прав водителя. Постановление мирового судьи было оставлено без изменения, а жалоба водителя – без удовлетворения. Решение районного суда вступило в законную силу с момента его вынесения. Но оно все еще может быть обжаловано в суд кассационной инстанции, уточнили в пресс-службе Кромского районного суда.

ИА “Орелград”