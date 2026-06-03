В Орловской области обновили правила агитации

Орловский облсовет принял поправки в избирательное законодательство.

Орловский областной Совет народных депутатов принял в окончательной редакции поправки в Закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области». Поправки носят масштабный и системный характер, приводя региональное законодательство в соответствие с обновленным федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В частности, уточнен целый ряд процедурных моментов.

Обновленный закон открывает новые возможности для кандидатов и избирателей. Так, он предусматривает возможность дистанционного открытия спецсчетов. Пункт 9 статьи 1 гласит, что специальный избирательный счет может быть открыт без личного присутствия, то есть дистанционно, но с учетом требований федерального законодательства. Уточнен и порядок повторной выдачи бюллетеня, который раньше не был четко прописан. Теперь закон четко гласит: если избиратель повторно обращается с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного, то решение о выдаче принимает участковая комиссия.

Еще одной поправкой установлено, что протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования может быть составлен в электронном виде – по решению комиссии, организующей выборы, и в порядке, установленном ЦИК России. Кроме того, поправками уточнены сроки подачи документов и регистрации кандидатов в случае отмены судом решения об отказе в заверении списка кандидатов, уточнен порядок открытия и ведения счетов избирательных комиссий.

Изменения коснулись и правил агитации. Так, в законе появилась новая часть 6.3 статьи 17. Она обязывает помечать в агитационных материалах специальной пометкой изображения и воспроизведения голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом. Также уточнена процедура публикации предвыборных программ и порядок представления копий агитационных материалов в избирком.

В новой редакции статьи 18.4 расширен перечень сведений, подлежащих обязательному размещению в интернете: о финансовых операциях по расходованию средств из избирательного фонда свыше 50 тысяч рублей; о юрлицах, перечисливших пожертвования свыше 25 тысяч рублей; о количестве граждан, внесших пожертвования свыше 20 тысяч рублей; о возвращенных средствах и об основаниях возврата; об общей сумме поступивших и израсходованных средств.

Статья 24 дополнена частью 8, согласно которой повторные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат представительного органа муниципального образования не может быть избран на срок более одного года. А в статью 29 внесены уточнения о сроках проведения выборов. Так, дополнительные выборы не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов, а также в год проведения основных выборов. Исключение составляет только случай, когда представительный орган остался в неправомочном составе. Тогда дополнительные выборы проводятся в предвыборный год, а в год выборов назначаются новые выборы, уже основные.

ИА “Орелград”